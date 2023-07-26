Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
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