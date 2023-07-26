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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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