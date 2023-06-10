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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

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