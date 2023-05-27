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Klipte, Türkiye'nin mega projelerinin görüntülerine de yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana Millet Buluşmasında Yaptığı Konuşma

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana Millet Buluşmasında Yaptığı Konuşma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkının klibinde, Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye 'yiz." notunu yazdı.

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