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Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/OKFijqr9dO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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