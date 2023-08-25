Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

AA