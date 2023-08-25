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Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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