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Nikkei gazetesinin "Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO'ya kabulü masada" başlıklı haberinde ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğindeki tavrının merak edildiği kaydedildi.

5 yıl sürecek yeni dönem öncesi okuduğu yemin metninde Erdoğan'ın, "anayasa, demokrasi ve laik cumhuriyet ilkelerini savunacağını" söylediği aktarıldı.

Resmi Kyodo ajansının "Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO üyeliği odak noktası" başlıklı haberinde, yeni dönem vurguları yapıldı.

Yeni dönemde Türkiye'nin, Ukrayna'da arabuluculuk ihtimali ve İsveç'in NATO'ya katılımına yönelik diplomatik tutumunun öne çıkacağı kaydedildi.

Haberde Erdoğan'ın, ikinci turda 6 muhalefet partisinin ortak adayını mağlup ederek, yüzde 52'yi aşan oy oranıyla ikinci turda seçildiği vurgulandı.

Devlet televizyonu NHK'nin internet sitesinde "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, ekonomik iyileşmeye doğru" başlıklı habere yer verildi.

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