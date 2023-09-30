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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Amasya 'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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