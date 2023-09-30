Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
AA
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
AA
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