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Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç da eşlik etti.

Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret edip AK Parti Trabzon İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü.

Vali Yıldırım ile makamında görüşen Yılmaz daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesine geçti.

Trabzon Valiliğine gelişinde Vali Aziz Yıldırım tarafından, valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

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