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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz' a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi

Daha sonra Adıyaman Valiliğine geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son durumuna ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'tan bilgi aldı.

ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elhüseyni'nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'yi, Kahta ilçesinin Menzil köyündeki Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Külliyesi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

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