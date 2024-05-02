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Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Fahrettin Altun , AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangın da hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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