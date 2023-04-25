Ankara

Altun, İletişim Başkanlığında "Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme" temasıyla düzenlenen "Stratcom Afet İletişim Forumu"na katıldı.

Forumun açılışında konuşan Altun, forumda Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden kamu, medya, akademi, sivil toplum ve özel sektörden stratejik iletişim ekosisteminin kıymetli paydaşlarıyla afet iletişimi alanına odaklanacaklarını bildirdi.

Altun, panellerin yanı sıra "Afet İletişim Eğitimi" ve "Hackathon: Ulusal Afet İletişim Tatbikatı"nın da yer aldığı 5 günlük programla, ülkenin bu alandaki en kapsamlı etkinliğini gerçekleştirmiş olacaklarını, forumun Türkiye'de ve dünyada afet iletişimine önemli katkılar sunacağına inandığı söyledi.

Ülkede 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen eşi benzeri görülmemiş ve son derece yıkıcı depremlerin art arda yaşandığını, 11 ilde, 62 ilçede 14 milyon kişiyi etkileyen depremler sonucu 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Altun, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

"Devlet, ilk andan itibaren deprem bölgesindeki vatandaşların yanında oldu"

Altun, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla ve büyük bir koordinasyonla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, karşılaşılan felaketin büyüklüğü ve ağır kış şartları ilk anlarda müdahale ve yardım çalışmalarında zorluklar oluştursa da arama kurtarmadan barınmaya kadar tüm ihtiyaçların büyük gayretle karşılanmaya çalışıldığını ve karşılandığını belirtti.

Hızla bölgeye yönlendirilen 35 bin 250 arama kurtarma personelinin insanüstü çabaları sayesinde 100 bini aşkın kişinin enkazlardan kurtarıldığını ve diğer çalışmalar için 275 bini aşkın personelin sahada gece gündüz demeden çalıştığını aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 319 bini 1 yıl içinde tamamlanmak üzere toplam 650 bin konut ve köy evinin inşa edileceği sözünü verdi. Şu an için 105 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenlerine bizzat iştirak etti. Hatta 1 yılı bile bulmadan 44 gün içinde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını da bayramın ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizzat gerçekleştirdi."

"Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hayata geçirdik"

Altun, "6 Şubat" tarihini, afetlere hazırlık ve müdahale hususunda bir milat olarak kabul ederek, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hayata geçirdiklerini ve son 20 yılda afetlere hazırlık ve müdahale anlamında geliştirdikleri güçlü kapasitenin daha ileri taşınması için gelecek dönemde de çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşa ettikleri "Türkiye İletişim Modeli"nin en önemli sütunlarından birinin de afet ve kriz iletişimi olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda uyguladığımız Türkiye Afet İletişimi Modeli'yle afetlere karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde hakikat ve insan odaklı bir süreç yönetimini tahkim etmeye gayret ettik, gayret ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak tüm kurum ve kuruluşlarla kesintisiz bir iletişim ve koordinasyon süreci içerisinde yer aldık. Kamuoyunun her türlü gelişmeye dair güncel bilgi ve duyurularla hızlı ve şeffaf bir şekilde teçhiz olunmasını temin ettik. Sosyal medyada tespit edilen arama kurtarma ihbarları ve diğer ihtiyaç duyurularının karşılanması için gerekli yönlendirmeleri yaptık. Yerli ve yabancı medya mensuplarının deprem bölgesindeki basın faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici imkanlar tahsis ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur.

Başkanlığımız çatısı altında hizmet veren CİMER'e ve bütün iletişim platformlarımıza asrın felaketine ilişkin talep ve yoğun başvurular geldi. Bunu temin etmek için ilk gün itibarıyla 'Deprem Acil' butonunu ekledik. Buraya gelen 1 milyon 700 bini aşkın talebi 7/24 titizlikle inceledik, etkin ve hızlı bir şekilde taleplere karşılık vermeye çalıştık. Vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdiği dayanışma mesajları da yine bu süreçte millet ve devlet olarak sergilediğimiz birlik ve beraberliğimizin nişanesi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, depreme müdahale sürecini akamete uğratabilecek niteliğe sahip sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyalarına karşı da çok yoğun bir mücadele verdik."

Afet risklerine karşı bilgilendirmeye yönelik 12 yayın hazırlandı

Altun, depremlerin ardından düzenledikleri "Asrın Dayanışması", "Evim Yuvan Olsun", "Türkiye Tek Yürek" ve "Seninleyiz Türkiye" kampanyalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışmayı ve duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kamuoyunun risklere karşı bilgilendirilmesi ve hazırlanmasının önemine değinen Altun, Başkanlığın son dönemde afet, risk, acil durum, hibrit tehditler, insani diplomasi, dezenformasyonla mücadele, afet haberciliği ve yeni çağın risklerine karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerine odaklanan 12 yeni yayınının bulunduğunu hatırlattı.

"Yeni nesil yaklaşımlardan ilham alarak hazırladık"

Altun, forum kapsamında "Afet İletişimi Eğitimi" ve "Hackathon Ulusal Afet İletişim Tatbikatı" düzenlediklerinin, yeni nesil yaklaşımlardan ilham alarak hazırladıkları bu etkinliklerin de afetlere hazırlık sürecine verdikleri önemin göstergesi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Stratcom Afet İletişimi Forumu'nda, asrın felaketinde arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran ulusal ve uluslararası ekiplerin tecrübe ve gözlemlerini dinleme imkanı bulacağız. Forum kapsamındaki panellerin, konuşmaların, yayınların, eğitim ve tatbikatların, kriz ve afet iletişimi ekosisteminin tüm paydaşlarına, bu alandaki teorik ve pratik çalışmalara katkıda bulunacağına inanıyoruz.

"Türkiye güçlendikçe afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi çok daha artacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bundan sonra da iletişimin bütün alanlarında ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmeye, nitelikli projeler, çalışmalar ve işler üretmeye devam edeceğini bildiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi çok daha artacaktır. Bu vesileyle, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda son günlerde atılan devrim mahiyetindeki her bir adım için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese bir Türk vatandaşı olarak şükranlarımı sunuyorum."

"TCG Anadolu İzmir'e doğru yolda"

Altun, Togg ve TCG Anadolu projelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini hepimiz görüyoruz. TCG Anadolu şimdi İzmir yolunda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da paylaştım. On binlerce vatandaşımızın CİMER'e, TCG Anadolu'nun ziyaret sürelerinin uzatılması ve ülkemizin farklı bölgelerinde TCG Anadolu'nun ziyarete açılması için başvurusu oldu." dedi.

Geçen haftanın en önemli gelişmelerinden birinin de Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılması olduğunu aktaran Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha şimdiden keşiflerimizin ve yatırımlarımızın Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşımıza daha çok yakışacağını somut bir şekilde göstermiş oldu." diye konuştu.

Altun, yeni nesil Altay tankının, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürjet'in, İstanbul Finans Merkezi'nin ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projelerinin de hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bütün bu adımlar insanımızın huzuru, refahı ve güvenliği içindir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bana soracak olsalar, 'Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet yönetiminin ana şiarı nedir?' diye. Ben bu cümleyi söylerim, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bu ifade, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devlet yönetiminin merkezinde yer alan bir ifadedir. Bir diğer unsur da Cumhurbaşkanı'mızın adalet mücadelesi. Adalet mücadelesi Cumhurbaşkanı'mızın yönetim felsefesinin bir diğer ana kavramıdır."

AA