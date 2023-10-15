Haber: Mete Yılmaz

Saat&Saat, çocuklara ve gençlere zamanın değeri konusunda farkındalık kazandırabilmek için geçen yıl başlattığı Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni bir adım ileriye taşıyor. Projenin ilk iki yılında, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’da ki toplam 39 okulda 417 öğretmene ve 13 bin öğrenciye ulaşan Saat&Saat, zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli biçimde kullanmayı erken yaşlarda öğretmek adına, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de 100 okula ulaşmayı hedefliyor.

Eğitimlerinde, bedensel sağlık ve gelişimin biyolojik ritmini “akıllı biyolojik saat” başlığı ile aktaran Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, eğitim, spor, hobiler ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanma konuları ise “akıllı zaman yönetimi” başlığı altında çocuklara kazandırılıyor. Çocukların ve gençlerin günlük yaşamlarında dengeli bir zaman yönetimi yapabilmesine yardımcı olan bu eğitim, aynı zamanda günümüzde en çok zaman tüketen teknoloji ve mobil cihaz kullanımı konusunda da bilinç kazandırmayı hedefliyor. Yarının büyüklerine zamanın değerini anlatma misyonuyla sürdürdüğü proje kapsamında Saat&Saat, imkanı olmayan öğrencilere de hobilerini desteklemek amacıyla burs olanağı sağlıyor.