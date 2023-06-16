İSTANBUL AA- Yarın ziyarete açılacak "Cumhuriyet'in İlk Yılı" sergisinde 29 Ekim 1923'ten 29 Ekim 1924'e kadar Türkiye'de yaşanan gündelik hayata dair ilginç olaylar, kronolojik olarak işleniyor.

Serginin basın turunda konuşan Didem Yazıcı, Cumhuriyet'in en yoğun sürecinin ilk bir yılı olduğuna işaret ederek, "Sergiyi inceleyince yıllarca süren savaşlardan, salgın hastalıklardan, geçim sıkıntısından yorgun düşmüş bir halk görüyoruz. Siyasi tartışmalar, ekonomik sorunlar, nüfus mübadelesi, idari yapıdan eğitime, yargı sisteminden belediyelere kadar her alanda yapılan yenilikler ve kamu hizmetlerinden şikayetler, bu dönemde de var olan şeylerdi." diye konuştu.

Yazıcı, tüm bu sorunlar yaşanırken, diğer yandan günlük yaşama dair sinema, tiyatro, konser ve spor alanındaki etkinliklerin devam ettiğine dikkati çekti.

"Cumhuriyet'in İlk Yılı: 29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924" kitabını hazırlayan araştırmacılardan Binnur Mörel Büyükertan ise yakın tarihe dair diğer araştırmalardan farklı bir çizgi ortaya koymak istediklerini kaydetti.

Büyükertan, "O dönemdeki siyasi gelişmelerden ziyade savaştan yeni çıkan bir millet günlük hayatını nasıl yaşıyor, özellikle buna odaklanmak istedik ve kitap bu şekilde temellendi." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sergi küratörü Cengiz Kahraman, katılımcılara sergiyi anlattı.

Yapı Kredi Kültür Sanat, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında 17 Haziran saat 17.00'de "Yaşasın Cumhuriyet!" konserine de ev sahipliği yapacak.

Solistliğini Güzin Değişmez'in yapacağı konserde, Birol Yayla tanburda, Lütfiye Özer kemençede, Taner Sayacıoğlu kanunda, Volkan Ertem ise viyolenselde yer alacak.