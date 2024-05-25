Firmalarının 2009'da kurularak Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknoparkı'nda harita tabanlı iş yönetim yazılımları, mobil haritalama, yapay zeka, dijital ikiz ve akıllı şehirler üzerine faaliyet gösterdiğini belirten Kurşun, Türkiye'de birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre hizmet verdiklerini söyledi.

Kurşun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü için Türkiye'nin 100 bin kilometrelik kara yolu ağını mobil haritalama ve yapay zeka teknolojileri kullanarak dijital ortama taşıdıklarını, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) da okullara ilişkin bilgilerin yer aldığı MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'ni kurduklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için sanayi bölgelerine ilişkin Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi'ni (MEYDİP) geliştirdiklerini aktaran Kurşun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Coğrafi Bilgi Sistemi Portalı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Trafik Güvenliği Analiz Platformunu (TGAP) da kurduklarını dile getirdi.

"Dallas sokaklarının 3 boyutlu görüntüsünü çektik"

Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye yapay zeka tabanlı yazılımların satışını yaptıklarını belirten Kurşun, ABD'nin Teksas eyaleti Dallas şehrinin yollarını Mobil Haritalama Sistemi Projesi kullanarak, dijital ortama aktardıklarını anlattı.

Kurşun, Dallas'ta özel firma tarafından yapılan fiber optik kablo ağının döşenmesi amacıyla yaklaşık 2 yıl önce başladıkları projeyi faz faz yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Dallas'ın panoramik ve havadan görüntülerini aldık, geliştirdiğimiz sistemle verisini toplayıp kendi yazılımlarımızla işledik ve yol envanterini oluşturduk. Yapay zeka kullanarak Dallas sokaklarının her 5 metrede bir panoramik ve 3 boyutlu görüntüsünü çektik. Saniyede 2 milyon nokta bulutu toplayarak sahayı dijital ortama taşıdık. Böylece yolun üç boyutlu modelini çıkardık. Hazırladığımız mobil haritalamayla fiber kablo ağı projelerini tasarladık. Geliştirdiğimiz Mobil Haritalama Sistemi ve yazılımıyla Dallas'ta fiber optik kablo ağının projeleri yapılıyor."

Kurşun, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı için de mobil haritalama yazılımı, mobil haritalama sistem cihazı ve servis satışı yaptıklarını, en büyük işlerini bu ülkeyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ayrıca, Katar Ulaştırma Bakanlığına mobil haritalama hizmeti, Suudi Arabistan General Authority for Survey and Geospatial kurumuna mobil haritalama yazılımı geliştirdiklerini dile getiren Kurşun, Kanada, Hollanda, Malezya ve Hindistan'a da mobil haritalama yazılımı sattıklarını sözlerine ekledi.