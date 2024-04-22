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Seçimde, mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın adaylar arasında olduğu öğrenildi.

Danıştay üyelerinin her birinin aday olabileceği seçimde, adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

Seçimde, Danıştayın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak Başkanını belirleyecek.

Bu kapsamda, Danıştay Genel Kurulu'nda, 24 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi

Yiğit, 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilmişti. Görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle de mevzuat gereği seçim süreci yarın başlıyor.

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