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Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.

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