Şanlıurfa

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Türk bilim adamı Fatih Ömer İlday "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü Türk bilim adamı Fatih Ömer İlday "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA