Dahuk

Duhok’taki Şarya Mülteci Kampı’nda kalan Ezidiler, DEAŞ’ın Sincar’a saldırısının 9. yılında zorlu kamp yaşantılarına devam ediyor.

9 Ekim 2020'de Erbil ve Bağdat arasında imzalanan ve terör örgütü PKK’nın ilçedeki varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma hala uygulanmadı.

Sincar’daki PKK’lı teröristlerin çocuklarını kaçırıp öldürmesinden korkan Ezidiler de DEAŞ’ın işgalinin ardından geçen 9 yıla rağmen yurtlarına dönemiyor.

Oğlu DEAŞ tarafından öldürülen 70 yaşındaki Ezidi kadın Sara Revo, ailesinden 9 kişinin DEAŞ’ın eline geçtiğini ve oğlunun da öldürüldüğünü ağlayarak anlattı.

Revo, "DEAŞ bize kaçma fırsatı vermedi ve yakalandık. Bizim için karanlık bir gündü ve oğlum da bizimle birlikte yakalandı. Ben, 'erkeklerimiz nerede? Oğlum nerede? Verin bize' dedim. DEAŞ'lı bana dipçikle vurdu ve sırt üstü düştüm. İki gün boyunca kendime gelemedim." diye konuştu.

Terör örgütünün daha sonraki günlerde kadınlar ve genç kızları ayırdığını ve kimsenin bir şey diyemediğini belirten Revo, DEAŞ’ın esaretinde geçen günlerin adeta bir trajedi olduğunu dile getirdi.

Revo, bir yıl sonra özgür kaldığını ve oğlunun öldürüldüğünü elbiselerinden tanıyarak öğrendiğini kaydetti.

Ezidi kadın, ilçedeki PKK varlığı nedeniyle yurtlarına dönemediklerini de belirterek, şunları söyledi:

“Eğer PKK Sincar’da olmasaydı kamplarda kalan Ezidilerin dörtte üçü şimdi evlerine dönmüş olurdu. İnsanlar çocuklarının kaçırılmasından dolayı korkuyor. Tekrar oraya dönülmesi halinde DEAŞ tarafından yaşanılanların tekrarlanmasından korkuluyor."

"Onlar (PKK) orada bulunduğu müddetçe bir 100 yıl daha buradayız"

71 yaşındaki kamp sakini Ezidi Bekir Garıs da DEAŞ’ın işgali öncesinde yanlarında az bir su ve ekmek ile Sincar’dan kaçtıklarını belirterek o günü hiçbir zaman unutamayacaklarını vurguladı.

Garıs, "Dağa ulaştığımızda elimizde hiçbir şey yoktu. İki cesur genç ekmek ve su için diğer köylere indi. 4 saatin ardından Allah bize rahmet etti ve bu şekilde ekmek ve suya kavuşarak hayata tutunduk." dedi.

9 yıldır bu kampta yaşadıkları ve evlerine dönmek istediklerine işaret eden Garıs, şöyle devam etti:

"Ancak Şengal’in (Sincar) içinde bulunduğu durumdan dolayı korkuyoruz. Onlar (PKK) orada bulunduğu müddetçe bir 100 yıl daha buradayız. Karar çıksa bile dönemeyiz. PKK döndüğümüz takdirde çocuklarımızı kaçırıyor ve çocuklar da kaçmaları halinde öldürülüyorlar. Bu ne vicdansızlıktır.”

“(PKK) Bir türlü bizi rahat bırakmıyorlar”

DEAŞ’ın Sincar’a saldırdığı tarihte 13 yaşında olan bir diğer kamp sakini 22 yaşındaki Mehdi Hadi de PKK nedeniyle yurdundan uzak yaşayan Ezidilerden biri.

Hadi, "Tüm hayallerim Sincar’da. Ancak orada bulunan yasa dışı gruplardan (PKK) dolayı dönemiyoruz. Bir türlü bizi rahat bırakmıyorlar. Bize dönmemiz gerektiğini söyleyen gruplar da güvenliğimiz ve haklarımızı sağlamıyorlar.” dedi.

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

PKK ilçede Ezidi çocukları kaçırarak bölgedeki kamplarında zorla silah altına aldı. Sincarlı Ezidiler ise terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılmasını talep ederek eylemler gerçekleştirdi.

PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirten Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, sürekli örgütün ilçeden çekilmesi yönünde çağrılar yapıyor.

AA