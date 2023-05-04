İSTANBUL- China State Railway Group Co., Ltd. toplamda ülkenin demiryolu sektörüne 113,55 milyar yuan (yaklaşık 16,40 milyar dolar) yatırım yapıldığını açıkladı. Aslında bu sektöre yönelik yatırımlar son yıllarda öncesine kıyasla bir hayli fazla büyüdü. İlgili şirketin gelirleri ise, söz konusu dönemde bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 18,2 yükselerek 271,9 milyar yuana vardı.



Çin demiryolları ile seyahat eden yolcu sayısı, yılın ilk üç ayında 753 milyon kişi olmuştur; bu sayı yıl bazında yüzde 66 oranında bir artışa denk düşüyor. Çin’in demiryolu ile nakliyat hacmi ekonomik faaliyet konusunda temel bir gösterge niteliğindedir. Bu hacim de, yine aynı dönemde, yüzde 2,3 oranında artmış olup toplam 970 milyon tona varmıştır.

HABER: METE YILMAZ