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Dünya Moto3 Şampiyonası 'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.

Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.

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