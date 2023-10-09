Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fırtına uyarısı yapılan kentte, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fırtına uyarısı yapılan kentte, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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