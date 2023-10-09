Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fırtına uyarısı yapılan kentte, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Hortumun ardından bölgede yağış başladı.

Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.