Kocaeli

Değirmendere Mahallesi mevkisinde yapılan dalışta, İzmit Körfezi'ne gemilerin balast sularıyla taşındığı tahmin edilen canlının, özellikle ilk 20 metrede yoğun popülasyona sahip olduğu görüldü.

Deniz suyunu temizleyerek filtrelediği için su altı ekosisteminin ayrılmaz bileşenlerinden biri olan Japon deniz hıyarının, özellikle kapalı ve korunaklı bir koy konumundaki İzmit Körfezi'nde popülasyonu artıyor.

"Denize zarar veren tüm oluşumları temizliyor"

Bölgede ticari ve sportif amaçlı dalışlar gerçekleştiren dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Japon deniz hıyarının İzmit Körfezi'nde çoğalmasının armağan niteliği taşıdığını söyledi.

Körfez'in temizlenmesine katkı sağlayan türün avlanmasının yasak olduğunu vurgulayan Kulakaç, şunları kaydetti:

"Körfezimizin doğal temizleyicisi bu türleri korumak bizlerin görevi. Bu deniz patlıcanı (hıyarı) son 1 yıldır var. Gemilerin balast sularıyla geldi. Aslında bu Körfez'e, bize bir armağan çünkü Japon deniz patlıcanının, dünyanın en değerli deniz patlıcanı olduğunun makalesini de yazdı bilim insanları. İzmit Körfezi'nde hızla çoğalıyor. Deniz temizliğine ciddi anlamda katkısı var. Biz insanların yaptığının en az 10 katı dip temizliği yapıyor ama bunu ciddi anlamda korumamız lazım, koruma altında ama yasak avcılar ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Çünkü çok ciddi anlamda tüketiliyor ve kilosu çok pahalı."

Kulakaç, canlının şeker hastaları için ilaç sanayisinde kullanıldığını ve Uzak Doğu'ya ihraç edildiğini belirterek, "Ama bizim için önemli olan deniz temizliğine ciddi anlamda katkı sağlaması. Bunları hep birlikte korumamız gerekiyor. Dipteki bütün organik maddeleri, denize zarar veren tüm oluşumları temizliyor. Aynı akvaryumdaki çöpçüler gibi düşünün." diye konuştu.

"Dünya denizlerine dağılmış 1200 çeşidi bulunuyor"

Mehtap Akbaş Çiftci de su altında çok güzel görüntüler kaydettiklerini anlattı.

Çiftci, şekli nedeniyle "deniz hıyarı" ya da "deniz patlıcanı" olarak bilinen türün popülasyonunun arttığını gözlemlediklerini belirtti.

Türkiye'nin de taraf olduğu anlaşmalarla korunan ve avlanması yasak olan türün, ekolojik anlamda büyük önemi bulunduğunu vurgulayan Çiftci, Japonya, Çin, Kore Yarımadası, Uzak Doğu, Rusya dahil olmak üzere Kuzeybatı Pasifik'in ılıman sularına kadar uzanan türün 40 metre derinliğe kadar yaşadığının bilim insanlarınca kanıtlandığını bildirdi.

Omurgasızlar grubunu oluşturan deniz hıyarlarının dünya denizlerine dağılmış 1200 çeşidinin bulunduğunu ifade eden Çiftci, İzmit Körfezi'nde bu türü görüntülemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.