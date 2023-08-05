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Sürücü Muhittin Çınar, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor." dedi.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte güçlük çekti.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığının 42 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi .

DENİZLİ AA- Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hissedilir nem oranı yüzde 37'ye ulaştı.

İzmir'de makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

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