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Kıvılcım, daha sonra atına binerek okuldan ayrıldı.

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının güne renk katmak olduğunu belirten Kıvılcım, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Kıvılcım, oy kullanma işlemi için, papağanı "Sulan" ve "Nazlı" isimli atıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi.

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