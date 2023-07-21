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Bölgede Tabea Antik Kenti'nin bulunduğunu hatırlatan Sağınç, Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesiyle lahdin tarihi özelliklerine ilişkin bilgilerin netleşeceğini ifade etti.

Michelin Rehberi'nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum eklenecek

Michelin Rehberi'nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum eklenecek

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı açıklamada, bölgede gerekli önemleri aldıklarını, tarihi değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

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