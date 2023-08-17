Haber: Damla Oya Erman

Davayı saran sosyal medya çılgınlığına vurgu yapmak ise ne yazık ki aydınlatıcı olmaktan çok rahatsız edici bir hâl alıyor. Üzücü olan ise yapımcıların iki ana karakterin çelişkili anlatılarını yan yana nasıl sunduklarıdır.

Kurgu önemli bir açıdan işliyor; eski eşi aleyhine açtığı iftira davasında Johnny Depp ve Amber Heard'in tanıklıklarını sırayla aktarıyor. Format, jürinin olaylar hakkında keskin şekilde farklı versiyonlarını duyduğunu vurguluyor; iddia edilen bir uçak saldırısından yatakta bulunan bir nesneye dair saçma bir "şaka"ya kadar ciddi konulardan saçma konulara kadar.

İngiltere'nin Channel 4 kanalı için Emma Cooper tarafından yönetilen "Depp v. Heard", Virginia mahkemesini saran aşırı ısınmış atmosferi ve halkın ilgisini besleyen gözetleme durumunu aktarmak amacıyla uzaklaşıyor. Bu, çevrimiçi forumlardan gelen Heard'a yöneltilen kinler ve bu yazıların bazılarının gerçekliği hakkındaki soruları da içeriyor.

Ancak filmin yapımcıları, hikayenin bu yönüne fazlasıyla düşkün hale geliyorlar, hatta neredeyse 2 buçuk saatlik çalışma süresinin orantısız bir kısmı, geleneksel basın organlarından daha fazla medya kapsamıyla dolaştırılan TikTok'taki kendini Depp destekçisi olarak tanımlayan kişilerin analizlerini tekrar oynatmaya ayrılıyor.

Çevrimiçi insanların bağırıp çağırması zamanın bir işareti olsa da, Deadpool maskesi takmış bir adamın kapsamlı duruşma yorumları sunmasının ne kadar kazançlı olduğu, "Depp v. Heard"ün göz önünde bulundurması gereken ve görünüşe göre düşünmediği bir sorudur.

Benzer şekilde, eğer bu materyal, Heard'a karşı olumsuz tepkilerin bir #MeToo hareketine karşı bir tepki olarak gösterilmesi amaçlanıyorsa, kes-yapıştır yaklaşımı uzmanları veya yeni röportajları argümanı açıklamak için görevlendirmiyor.

Birçok insan için, tutkulu olmanın içine bir kâr teşviki entegre edilmişti, dava izleyicilerinin "abone ol" düğmesine basmalarını öneren klipler açıkça bunu gösteriyor. Ancak film, ünlü bu çift arasında gerçekleşen olayların kaçınılmaz gerçeğine nasıl ulaşılabileceğine dair iki efendiye hizmet etmeye olan bağlılığından kaynaklanan bir sıkıntı yaşıyor; aynı zamanda sosyal medyanın toplumsal gerçek anlayışını nasıl zehirlediğine dair kara bir bakış sunuyor.

Eşit derecede etkileyici bir konu, açıkçası, ana akım medyanın çevrimiçi kalabalığı takip etmeye zorlanma derecesi olurdu; TikTok kişilikleri kadar tıklama arzusu sergileyerek. Başka bir deyişle, belki de daha sosyolojik bir mesele, insanların neden böyle bir davanın içine bu kadar yatırım yapmayı istediği olurdu; jüri, Depp lehine olumlu bir karar verdiğinde paylaşılan duygusal dökülmelerle gösterilen bir durum.

Netflix'e göre, belgesel dizisi sosyal medya hakkında "provokatif, rahatsız edici sorular" soruyor ve bunun davayı nasıl etkileyebileceğine dair. Ancak sonuç olarak, yeni cevaplar açısından pek bir şey sunmuyor.