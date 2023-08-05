Haber: Beyza Betül Cihan

Depremin yarattığı zorluklara rağmen azmiyle tüm engelleri aşan Han, sınavda gösterdiği üstün performansla dikkat çekti.

Depremin ardından yaşadığı zorlu süreçte hem ailesinin kaybıyla başa çıkmaya çalışan hem de üniversite sınavına hazırlanan Zeynep Sude Han, elde ettiği başarıyla umut verici bir hikaye yazdı. Depremde halalarını ve kuzenlerini kaybetmiş olmasına rağmen, bu zorlu süreci azmiyle aşarak Türkiye genelinde 19. sıraya yerleşti.

Zeynep Sude Han, başarısının sırrını "Kapanan her kapının ardından daha güzel bir kapı açıldığını bilerek sınava çalıştım. Zorluklar, azmimi daha çok artırdı. Özellikle depremi yaşadıktan sonra doktor olmak istedim. Onun hayalini kurarak çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de tıp fakültesinde okumayı düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.

AA