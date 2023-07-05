VAN AA- İpekyolu ilçesindeki Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İlbilgi, Van'da 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme 7 aylıkken yakalandı.

Van depreminde yaşananları anne ve babasından dinleyen İlbilgi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla danışman öğretmeniyle "Parmak Uçları Açık Hava Deprem Müzesi" adlı projeyi hazırladı.

Yeni acıların yaşanmaması, deprem bilincinin artırılması ve daha sağlam yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan projede, bazı noktalarda yıkılan binaların enkazının güvenli şekilde korunup aralarına yürüyüş yolları yapılması önerisi yer aldı.

TÜBİTAK'a sunulan, il ve bölge elemelerini geçen proje, 5-9 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye finalinde coğrafya dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İlbilgi, yaptığı açıklamada, depremde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan insanların büyük acılar yaşadığını söyledi.

Depremlerin yeni tedbirler alınması bakımından unutulmaması gerektiğini vurgulayan İlbilgi, şöyle konuştu:

"En son yaşadığımız büyük depremler ve benim de yaşadığım Van depremi gibi büyük sarsıntıları unutmaya çalışıyoruz. Depremlerin büyüklüğünü imgesel olarak aktaran bir mekan hazırlamayı düşündük. Hasar görmüş ilçeleri internetten araştırdık ve en uygun ilçenin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olduğuna karar verdik çünkü bu ilçede en son yaşadığımız büyük depremde büyük hasar meydana gelmişti. Amacımız, bir noktadaki enkaz yığınlarının olduğu yerlere yürüyüş koridorları oluşturarak halka gösterilmesi. Bu sayede herkes en son yaşadığımız depremin büyüklüğünü görebilecek."

Van depreminde yaşananları anne ve babasının anlatımlarından yola çıkarak gözünde canlandırmaya çalıştığını belirten İlbilgi, ailesinin bir süre çadırda kaldığını ve büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Refik Bayram ise bu yıl 36 projeyle yarışmaya katıldıklarını ve 4 projelerinin bölge sergisine davet edildiğini dile getirdi.

"Parmak Uçları Açık Hava Deprem Müzesi Projesi"nin bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını anımsatan Bayram, "Türkiye genelinde 14 bin 833 proje başvurusu var. Bu projeler arasında Türkiye üçüncüsü olmak gurur verici. Öğrencim Said'i ve kendisine danışmanlık yapan sosyal bilgiler öğretmenimiz Gürsel Keklik'i tebrik ediyorum. İlimize önemli bir başarı kazandırdılar ve deprem konusunda önemli bir farkındalık oluşturdular." dedi.

"Deprem gerçeğini görsel müze üzerinden vurgulamak istedik"

Proje danışmanı Gürsel Keklik de amaçlarının geleceğin mühendis adayları olan çocukları deprem konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

Keklik, "Çocuklarımız bir mühendis, mimar ya da öğretmen olduğunda, bu gerçekliğin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu konuda Said'in güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Projede, büyük yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesi örneklem olarak seçildi. Bu bir sürdürülebilir proje. Yani ülke gerçeklerini kabul ederek bu gerçekler üzerinde var olan süreci olgunlaştırmaya çalışan bir proje. Tamamen öğrencinin ya da deprem riskini sürekli yaşayan Türk halkının nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu görsel müze üzerinden vurgulamak." değerlendirmesinde bulundu.