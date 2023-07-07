ADIYAMAN AA- Siteler Mahallesi'ndeki 5 katlı evin 2'nci katında yaşayan Turgut ailesi depremlerde enkaz altında kaldı. Anne, baba ve iki kız kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Berat ile 11 yaşındaki kardeşi Mehmet Fatih Turgut kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Depremler sonrası dedesi ile yaşayan ve bir süre psikososyal terapi gören Muhammed Berat Turgut, ekiplere fanatik Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Ekipler ise Malatyalı iş insanı Ali Güneş ile iletişime geçerek Muhammed'e forma hediye edilmesini istedi.

Depremzede kardeşleri ziyaret eden iş insanları Güneş ve Tayfur Kartal, Muhammed'e Galatasaray'dan temin edilen sarı kırmızılı formayı hediye ettiler.

İş insanı Ali Güneş, kendisine gelen bu talebi geri çevirmediğini söyledi.

Sezon sonu olduğu için formayı imzalı getiremediğini ifade eden Güneş, "Bana gelen bu talebi geri çevirmem olmazdı, ben de orijinal formayı iletişime geçtiğim ağabeylerimle aldım. Sezon sonu olduğu için imzalı getiremedim ama Galatasaray yönetimine sesleniyorum bu gencimize sahip çıkalım." dedi.

Depremzede Muhammed Berat Turgut da depremlerde ailesini kaybettiğini erkek kardeşi ile dedesinin yanında kaldığını dile getirdi.

Doğuştan fanatik Galatasaraylı olduğunu anlatan Turgut, "Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın enkaz altında kaldığımız her dakika bize yıllar gibi geliyordu. Depremlerde anne, baba ve iki kız kardeşimi kaybettim. Allah dedemlerden razı olsun. Galatasaray aşkı bende çocukluktan beridir var sürekli maçlarını kaçırmadım." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerine fanatik Galatasaraylı olduğunu söylediğini onların da Ali Güneş ile irtibat kurduğunu dile getiren Turgut, "Ali abi beni aradı ve görüştük ondan forma ricasında bulundum sağ olsun getirdi hediye etti bana. Oradaki havayı teneffüs etmek oradaki atmosfer her gencin hayalidir. Özellikle futbolcularla konuşup onlarla fotoğraf çekmek beni çok mutlu eder." ifadesini kullandı.

İş insanı Tayfur Kartal da eğitim hayatları boyunca depremzede iki kardeşin bütün masraflarını karşılayacağını söyledi.