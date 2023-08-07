Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 611 binanın yıkıldığı Malatya'da afet, besicileri de etkiledi. Kentte çok sayıda ahır yıkıldı.

Depremlerde hayvanları telef olan, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemine kayıtlı besicilere bedelsiz hayvan dağıtımı sürüyor.

Bu kapsamda Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'nde yaşayan ve depremde 151 küçükbaş hayvanı telef olan besici Sevim Tekin'e Bakanlık tarafından küçükbaş hayvan desteği yapıldı.

"Hayvanlarımı çoğaltmayı düşünüyorum"

Sevim Tekin, 11 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

İlk depremde bir sıkıntı yaşamadıklarını ancak ikinci depremde evlerinin ve ahırlarının yıkıldığını belirten Tekin, ahırdaki 151 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ifade etti.

Hayvanlarını kaybettiği için çok üzüldüğünü anlatan Tekin, "Başvuru yaptım gelip baktılar ve kaybettiğimiz kadar hayvan verdiler. Memnunuz, umudumuz çoğaldı. Hayvanlarımı çoğaltmayı düşünüyorum." dedi.

Tekin, kış mevsiminin hayvanlar için zorlu geçtiğini, ahırının da kış mevsiminden önce yapılması için yetkililerden destek istedi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen hayvanların teslim edildiğini söyledi. Akın, şöyle devam etti:

"Depremde enkaz altında kalan, kayıtlı olan hayvanların yerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu ailemize 144 dişi, 7 erkek olmak üzere 151 hayvan teslim ettik. Bu ailemizin dışında depremde hayvanları telef olan 159 ailemiz daha var. Onlara da hayvanları teslim edildi."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı da depremlerde zarar gören yetiştiricilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

AA