İstanbul

DEGÜDER'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, "Yerel Yönetimler ve Güçlendirme" temasıyla hayata geçirilecek. Etkinlikte, deprem kuşağında bulunan Türkiye'deki riskli konuların güçlendirilmesinin önemi ve güçlendirmenin önündeki idari ve hukuki engellerin kaldırılması ele alınacak.

Çalıştayda, DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Hepşen, İTÜ'den Prof. Dr. Alper İlki, ODTÜ’den Prof. Dr. Erdem Canbay ile DEGÜDER Başkan Yardımcısı Suat Yıldırım konuşma yapacak.

Güçlendirmenin finanstan hukuka kadar tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştaya, ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, müdürler, mühendisler, İBB'nin ilgili iştiraklerinin yetkilileri, kamu kurumlarının bölge müdürleri ve temsilcileri, mühendislik ve müşavirlik firmaları ile ilgili STK'lar ve şirketlerin temsilcileri katılacak.

"Tüm paydaşları harekete geçirmek istiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin topraklarının tamamına yakınının deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, "Ülkemizdeki tüm tesis, bina ve yapının depreme karşı güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi, deprem mühendisliği ve malzeme teknolojilerinin yaygınlaşmasının sağlanması ve bu konularda farkındalığın artırılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEGÜDER olarak, olası Marmara depreminde hasar alması beklenen konutların önemli bir kısmının yapısal güçlendirmeyle kurtarılabileceğini kaydeden Türkkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu binalar için çözüm olarak gösterdiğimiz güçlendirme yönteminin yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu savunuyoruz. Depreme karşı binalarımızı emniyetli hale getirmek ve olası hasarların önüne geçmek için vakit kaybetmeden ortak bir çalışmayla idari ve hukuki engeller kaldırılıp yapısal güçlendirme işlemleri hızlandırılmalıdır. Bu doğrultuda İstanbul'daki mevcut yapı stokunu göz önüne alarak belediyeler ile iş birliği yapmak ve yapısal güçlendirme önündeki engellere çözüm aramak isteğindeyiz. Çalıştayı bu amaçla düzenliyor ve tüm paydaşlarımızı harekete geçirmek istiyoruz."

"Bir an önce deprem gündemine dönmeliyiz"

Sinan Türkkan, çalıştayı normalde şubatta yapmayı planladıklarını anımsatarak, ancak Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçimler nedeniyle etkinliğin ertelendiğini bildirdi.

Türkkan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin hemen ardından çalıştayı hayata geçireceklerini kaydederek, "Hiç vakit kaybetmeden bir an önce deprem gündemine dönmeliyiz. Bu konuda DEGÜDER olarak üzerimize düşen tüm görevleri yapmak için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA