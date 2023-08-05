İlçe merkezinde üç bloktan oluşan Belman Sitesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı 130 kilogram dinamit ve 1550 kapsül yardımıyla gerçekleştirildi.

Daireye yerleştirilen dinamitler güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler, gazetecilere, uzun zamandır yurt dışı ve içinde 45 projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda betonun çok hızlı bir şekilde birbirinden ayrıştığını ve zamandan çok fazla tasarruf edildiğini anlatan Güler şunları kaydetti:

"Burada başarılı olmamızın sebebi, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bize bilgi vermeleri ve destek olmaları. 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de binlerce bina yıkılmayı ve yeniden yapılmayı bekliyor. 6 aydır makinelerle yıkım konusunda hızlı bir yol alındı. Devletin aldığı kararla hızlı bir şekilde yıkımların, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü bir şekilde yapılması istendi."

AA