KOCAELİ AA- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden kente gelen 290 öğrenci ve 10 öğretmen, Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında 5 gün boyunca ağırlandı.

Bu kapsamda Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında düzenlenen bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerine katılan depremzede öğrenciler ve öğretmenler moral buldu.

Ayrıca öğrenci ve öğretmenler için İstanbul gezisi ve Kocaeli'de ata binerek, Ormanya, Bilim ve Kağıt Müzesi'ni gezerek, Uçurtma Şenliği'ne katılarak, bowling oynayarak, buz pateni yaparak ve lunapark giderek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Depremzede öğretmen ve öğrencilerle Sekapark'ta bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzedeleri Kocaeli'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükakın, deprem bölgesine yönelik çalışmalarından bahsederek, zor günlerin üstesinden birlikte gelineceğini kaydetti.