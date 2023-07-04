Ankara

ASO 1.OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle, depremzedelerin çalışma yaşamına dönebilmeleri için ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde mesleki eğitim programı hayata geçirildi.

Hazırlanan projeyle, depremden etkilenen bölgelerde, iş sürekliliğini sağlamak üzere üretim sektöründe nitelikli iş gücü talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak ve depremzedelerin alacakları eğitimle memleketlerine donanımlı bir şekilde dönmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Program vasıtasıyla 100 depremzedenin mesleki eğitim alması planlanıyor.

Yaşanan afet sonrasında, yaşadıkları bölgeden ayrılmak zorunda olan depremzedelerin yeniden geçim olanaklarına kavuşmaları için farklı mesleklerdeki ihtiyaçlarına göre tasarlanan kapasite geliştirme programıyla, Türkiye'nin istihdamına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Başvurular şahsen veya çevrimiçi yapılabilecek

Program kapsamında, ASO 1.OSB'de yer alan merkezde depremzedeler, endüstriyel tasarım ve ağaç işlemeden elektro-mekanik bakım ve mobilya imalatına kadar çeşitli alanlarda eğitim alacak.

İhtiyaçlara göre tasarlanmış mesleki eğitimlerden yararlanmak isteyen adaylar, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'ne (ASO-SEM) şahsen veya çevrimiçi başvurabilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve işe yerleştirilmeleri desteklenecek.

AA