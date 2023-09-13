Haber: Mert Osman Erman

Doğu şehrindeki iki barajın patlamasının ardından 5.300'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve evleri sürüklendi.

BBC'nin Today programına konuşan Johr Ali, sel felaketinin tam bir yıkımın yaşandığı sahneleri gördüğünü söylediğini belirtti.

Güçlü suların tam aileleri sürükleyerek götürdüğünü ifade etti. Bir arkadaşı, "yeğenini çatısından su tarafından atılmış bir şekilde yolda ölü buldu" dedi.

Libya'daki gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle İstanbul'da sürgünde yaşayan muhabir, başka bir arkadaşının da ailesini felaket sırasında kaybettiğini söyledi.

"Ben yanındaydım, [arkadaşlarının] tam ailesinin ölüm haberini duydum," diye hatırlattı Ali.

"Annesi, babası, iki kardeşi, kız kardeşi Maryam, ve iki hafta önce Libya'ya ailesini ziyarete gönderdiği yeni evlendiği karısı ve sekiz aylık küçük çocuğu.

"Hepsi öldü, bütün ailesi öldü ve bana ne yapmalıyım diyor."

Başka bir vakada Ali, bir felaketi gördüğünü belirten bir sağ kurtulanın, "bir kadının sel suları tarafından götürüldüğünü ve sokak lambalarından asıldığını" söyledi.

"Orada kaldı ve öldü," diye ekledi Ali.

Liman şehri, bu haftaki felaketten önce yaklaşık 90.000 nüfusa sahipti. Yetkililer, yaklaşık 10.000 kişinin hala kayıp olduğundan ve bazılarının sadece güçlü sel suları tarafından Akdeniz'e sürüklendiğinden korkulduğunu söylüyor.

Derna sokakları çamur ve enkazla kaplı ve ters dönmüş araçlarla dolu. Ali, şehrin 10 coğrafi bölgesinden sadece üçünün sel felaketini sağ kurtulduğunu ekledi.

Ayrıca, şimdi şehri saran genç çocukların çığlıklarından oluşan sürekli bir ses parçasının olduğunu söyledi.

Bu arada, Derna'da hayatta kalanları arayan birçok insan ve yardım çalışanı, birçoğunun çöken binaların altında sıkıştığından korkulanlar arasında.

"İnsanlar yer altındaki bebeklerin çığlıklarını duyuyorlar, onlara nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar," dedi Ali.

"İnsanlar, cesetleri yerin altından çıkarmak için kürek kullanıyorlar, ellerini kullanıyorlar. Şehrin insanlarının çıplak elleriyle cesetleri çıkaran fotoğrafları var.

Libya, iki rakip hükümet arasında bölünmüş durumda - geçici olarak tanınan hükümet, Trablus'tan faaliyet gösteriyor ve doğudaki rakip bir hükümet var.

Felaket, rekabet eden güçler arasında nadir görülen işbirliği gösterilerine yol açtı. Salı günü, tıbbi malzemeler taşıyan yardım uçakları, Trablus'un batısındaki yetkililerin müttefiklerinin desteğini görmezden gelmeye devam eden Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter tarafından kontrol edilen doğu şehri Benghazi'ye gönderildi.

Ancak taraflar arası çizgiler başka yerlerde net bir şekilde çizilmiş durumda, Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter - doğuyu kontrol eden - Trablus merkezli yetkililerin müttefiklerinin uluslararası destek sözlerini görmezden geliyor.

Ali, her iki hükümeti de etkili bir şekilde tepki vermediklerini söyleyerek kınadı.

"Ne yazık ki ülke iki hükümet arasında bölünmüş durumda ve ne yazık ki bu iki zayıf, niteliksiz hükümet, insanların ihtiyaç duyduğu yardımı almadı," diye konuştu Ali.

Birleşmiş Milletler, yardım çabalarını desteklemeye söz verirken ve Kızıl Haç, ekiplerinin yerelde faal olduğunu söylerken, Ali, hayatta kalanlara ulaşan sadece minimal malzeme olduğunu söyledi.

"Yerinde, sadece Türkiye'den yardım Derna şehrine ulaştı ve sadece küçük çapta oldu," dedi.

"Birçok insan barınaksız, gıdasız, temiz su olmadan. İnsanlar birbirlerine yardım etmeye çalışıyorlar.

"Şu anda ihtiyacımız olan şey, insanların gelip yardım etmesi için hemen gelmesi gereken büyük ölçekli uluslararası destek."