TBMM (AA) -



Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu kadar depreme rağmen gereken derslerin alınmadığını ve aynı hataların devam ettiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çeken Esen, bölgeden yeni geldiğini, Hatay'da halen enkaz halindeki binalardan çıkarılmayı bekleyen cansız bedenler olduğunu iddia etti.

Muhtemel İstanbul depremiyle ilgili uzmanların uyarılarının giderek arttığını dile getiren Esen, "Uzmanların uyarılarına kulak asmalıyız. Türkiye'nin en önemli gündemi deprem olmalı. İstanbul Türkiye'nin kalbi. İstanbul, 16 milyonu geçen nüfusu ile ülke nüfusunun beşte birini barındırıyor. İstanbul, Türkiye'nin endüstri potansiyelinin yarısını barındıran büyük bir kentimiz. İstanbul ülkemiz için çok kritik bir öneme sahip. Muhtemel İstanbul depremi tüm ülkeyi felç edecek bir risk taşıyor. " diye konuştu.

Esen, TBMM Genel Kurulunun bu konuyu görüşmek üzere toplanmasını istedi.