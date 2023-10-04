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Konuk takımın golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez'den geldi.

D Grubu'nda oynanan maçta ise İspanya'nın Real Sociedad takımı deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 2-0 mağlup etti.

Union Berlin'in gollerini 30 ve 37. dakikalarda Sheraldo Becker atarken, Braga'nın gollerini 41. dakikada Sikou Niakate, 51. dakikada Bruma ile 90+4. dakikada Andre Castro kaydetti.

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