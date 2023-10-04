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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehriye Turgut ve Zelkif Karagöz, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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