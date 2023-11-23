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24 Kasım'da temsil edilecek oyunlar ise şöyle:

Açıklamada, sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına öğretmen lerin yetiştirdiği nesillerle ulaşıldığı, onların yetiştireceği nesillerin, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı ifade edildi.

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