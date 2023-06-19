İSTANBUL- Türkiye'nin önde gelen finans teknoloji platformu Dgpays tarafından geliştirilen yenilikçi ödeme kabul çözümü DgPOS uygulaması, ABD’li teknoloji şirketi ZMBIZI’nin akıllı telefonlarında kullanılmaya başlandı. 18 aylık başarılı bir pilot programın ardından ZMBIZI, Haziran 2023'te Dgpays’in altyapısını sağladığı ve TAP™ adı verilen ticari programını ilk kez telefonlarında kullanıma sundu. DgPOS, Android işletim sistemi barındıran herhangi bir cihazın POS cihazı olarak işlev görmesine imkan veriyor.

DgPOS’un ZMBIZI telefonlarında kullanılmaya başlanması ile yüz binlerce Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcısı, kart kabul işlemleri için harici satış noktası terminaline ihtiyaç duymadan ödemeleri telefonlarından anında ve temassız olarak tahsil edebileceği uygun maliyetli bir çözüme kavuştu. Bu uygulama ile ABD ve Kanada’daki mikro ve küçük işletmelerin finansal ekosisteme daha fazla dahil edilmesi ve yeni müşteri potansiyelinden faydalanarak satış hacimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Uluslararası ödeme sistemleriyle uyumlu DgPOS uygulaması dünyanın her yerinde kullanılabiliyor

ZMBIZI iş birliği ile Dgpays, ZMBIZI akıllı telefonlarında tek bir uygulama içerisinde tamamen entegre bir üye iş yeri kabulü, onay, aktivasyon ve ödeme kabulü işlevlerini sunuyor. ZMBIZI’ye özel olarak geliştirilen bir sistemle, ABD ve Kanada’da üye işyeri olmak için bankaya fiziki olarak başvurmaya gerek kalmadan, bilgi ve dokümanları uygulama üzerinden bankaya göndererek birkaç dakika içinde onay bilgisi alınıyor. Sistem, temassız uluslararası ödeme sistemleri uyumuyla, coğrafi sınır olmaksızın dünyanın her yerinde kullanılabiliyor.

Dgpays Genel Müdürü Kaya: “Uygulamamızın uluslararası alanda kullanıma geçmesinden gurur duyuyoruz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dgpays Genel Müdürü Hasan Kaya “İnovatif DgPOS ürünümüzün Amerika’da teknoloji şirketi ZMBIZI telefonlarında kullanıma geçmiş olmasından gurur duyuyoruz. Hem işletmeler hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırarak güvenli ve hızlı alışveriş imkanı sunan DgPOS ile ilgili kullanıcıların beğenileri tarafımıza ulaşıyor. Ödeme sistemleri çözümlerimizin ülkemiz sınırlarını aşarak uluslararası boyutta gördüğü ilgiden mutluyuz. İlerleyen dönemde de hız kesmeden hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapacağımız önemli iş birlikleriyle beraber finansal teknoloji alanındaki çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ