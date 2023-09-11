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Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ANKARA (AA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 29 Ağustos-5 Eylül'de alınan 2023-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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