Petek Dinçöz Azerbaycanlı şehit çocukları için sahneye çıktı.



“Kahramanlarımız ve onların çocukları için geldim.”





Kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kurduğu YAŞAT VAKFI VE ASAN GÖNÜLLÜLERİ’NİN şehit ailelerinin çocukları için düzenlediği gecede Petek Dinçöz şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdi.



Azerbaycan’ın büyük lideri Haydar Aliyev anısına kurulan Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri, şehit ailelerinin çocukları için özel bir gece düzenledi. Türkiye’den pek çok davetlinin konuk olduğu gecede Petek Dinçöz sahne aldı. Babaannesinin Azerbaycan kökenli olduğunu söyleyen Petek Dinçöz, sahnede seslendirdiği şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

Haydar Aliyev’in 100 yıldönümüne adanan Yaşat Kampı’nın 7’nci haftasındaki etkinlikte “Yandırdım Kalbini” şarkısını seslendiren Dinçöz’e şehit ailelerin çocukları da eşlik etti.

BELGRAD ULTRA TRAIL 2023 BAŞLIYOR

Sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmak üzere her kesimden ve her yaştan koşu severi buluşturmaya hazırlanan Merrell Belgrad Ultra Trail için geri sayım başladı. Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğunda, 8-10 Eylül 2023 tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başlayarak büyük kısmı doğanın kalbi kuzey ormanlarında koşulacak yarış, Karadeniz kumsallarında limitleri zorlayıp çamur parkuru ile heyecanı katlayacak. Ultra trail (patika koşusu) coşkusuyla doğa, spor ve eğlenceyi şehrin kalbinde bir araya getiren etkinlik, kapsamlı bir spor festivali tadında yaşanacak.

“SON HASAT”

ANTALYA’DA YARIŞACAK

7-17 Eylül tarihlerinde 48. Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak olan Cemil Ağacıkoğlu’nun “Son Hasat”ı, 7-15 Ekim tarihlerinde de 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak.

Sezzfilm yapımcılığında, Cemil Ağacıkoğlu’nun yönettiği “Son Hasat”, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’ne başvuran 43 film arasından seçilerek ilk 10 film arasına girdi.

Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu yarışmaya katılmaya hak kazanan “Son Hasat”ın çekimleri 2022 yılında tamamlandı.

ŞAHİN AİLESİNİN YENİ ÜYESİ ‘YALÇIN ARSLAN’ BEBEK DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI





Otomotiv sektörünün köklü firmalarından MPR Lojistik’in üst düzey yöneticilerinden Hıdır Erdi Şahin ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine girerek bir ömür boyu mutluluğa evet dediği Elif Şahin, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Amerikan Hastanesi’nde gözlerini dünyaya açan Yalçın Arslan bebeği Şahin ailesi mutlulukla karşılarken hastane gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

NURCAN VECİGÜN

HERKES ASTOROLOJİ YORUMU YAPMASIN!

Ünlü Astrolog Nurcan Vecigün bilindiği gibi deprem öncesi rotayı belirlemişti ve seçimin Tayyip Erdoğan’nın kazanacağını aylar öncesinden sevenlerine duyurmuştu.Bir çok kişi tam tersini söylerken Vecigünyoutube kanalında herşeyi bir biraçıklamıştı.YıllarcaAtroloji ile ilgilenen ünkü Astrolog geçtiğimiz gün ‘’Lütfen üç gün eğitim alan yorum yapmasın insanların kafasını kimsenin karıştırmaya hakkı yok,Astorloji bir bilimdir bunu iyi çalışmak ön görü yapmak ise zaman ister’’ dedi.

DENİB DESIGN Yarışmasının İlk 14 Finalisti Belli Oldu!

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yönetiminde düzenlenen ve Denizli’yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen “DENİB DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması” kapsamında 4-5 Eylül tarihlerinde mülakat ve bilgilendirme toplantısında finale kalan 14 finalist belli oldu.

Başvuruları 18 Ağustos 2023'te tamamlanan ve katılımı oldukça yüksek olan yarışmanın 28 başarılı projesi, 24-25 Ağustos tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen Ön Jüri Elemesinde belirlenerek, sosyal medya ve yarışma web sayfasından duyuruldu. 28 proje sahibi “Mülakat ve Bilgilendirme Toplantısı”na katılmaya hak kazandı.

Oylum Talu’dan Kolajen Tanıtımı

Modern tıbbın ihtiyaç duyduğu ileri teknolojileri kullanarak insanların yaşam kalitesini artırmayı ve hayat kurtaran yenilikçi ürünleri kullanıma sunmayı hedefleyen firma, inovatif ürünlere sahip tüketici sağlığı markası Wellcare ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Ünlü sunucu Oylum Talu moderatörlüğünde Geçtiğimiz günlerde Konya Üretim Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de üretilen ve ülkemizde silisyum içeren ilk ve tek kolajen takviyesi olan WellcareCollagenBeautyBoost “Zamana Hükmedin” sloganıyla tüketicilere sunuldu.

ESRA BİLGİÇ VENEDİK KANALLARINDA DÜMENE GEÇTİ

Esra Bilgiç 80. Venedik festivalinin en presjitli etkinliği olan ELLE dergisinin davetine katıldı. Davet öncesi İtalyan basının objektiflerine Sade ve doğal görüntüsüyle sahilde poz verdi. Gecede tüm güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu zarafetiyle herkesi büyüledi. Etkinlik sonrası kendisi için özel olarak tahsis edilen teknenin dümenine geçen bilgiç Venedik kanalların keyfini çıkarttı.

Rojin Altın, festivale damga vurdu





Güzel oyuncu Rojin Altın, en son oynadığı “Tatlı Su köpüğü” filmi ile adından uluslararası arenada söz ettirmeyi başardı. Rojin Altın, Moskova Uluslararası Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekerken, Yönetmen Olgun Özdemir'in dünya prömiyerini 45. Moskova Film Festivali'nde yaptığı "Tatlı Süt Köpüğü" filmi, Türkiye prömiyerini ise 10. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirildi. 1993 doğumlu olan Rojin Altın’ın kırmızı halı fotoğrafları ise göz kamaştırdı

TÜRK VE İRAN KÜLTÜRÜ BİR ARADA!

Farsçasözleri, bestesivearanjesiShahinYaralı’ya, TürkçesözleriCemreKıralioğlu’naaitolan "Take Taki" müzikseverlerlebuluştu.

Kavuşmalarınvegüçlübağlarınizlerinitaşıyanaşıklarınhikayesiniaşkınennaifhaliyleanlatan "Take Taki".,kısasüredeçoksevilecek.

ShahinYaralı feat CemreKıralioğlu'nunyenişarkısıTürkve İran kültürünün birleşimiyle ortaya çıkan ahenk ve enstrümantal pop tarzıyla dinleyicilerin gönlünde tatlıbir his yaratmayı hedefliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ DOKTOR RICCARDO FORTE TÜRKİYE’DE

Avrupa’da onlarca doktor yetiştiren, Birleşik Krallık’ınendolift uzmanı Doktor Riccardo Forte, Türk meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Doku Medical, dünyaca ünlü Endolift Uzmanı Doktor Riccardo Forte’yi ağırladı. Alanında uzman doktorlarıyla medikal estetik alanında yenilikçi çözümler sunan Doku Medical, son zamanların en gözde uygulaması endolift ile ilgili yeni ve farklı yöntemler için bir seminer düzenledi.

Engelli Sanatçının Önündeki Engeller Kaldırılmalı

Engelli sanatçıları desteklemek amacı ile kurulan “Sanatta Engel Yok Vakfı” ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak amacı ile etkinlik düzenledi. İş ve sanat dünyasının tanınmış kişilerinden oluşan konukların katıldığı etkinlikte vakfın bünyesindeki engelli sanatçıların eserleri de sergilendi, piyanist Zafer Eraslan konser verdi.

Yediden yetmişe herkesi oynatacak

Müziğe küçük yaşlarda bağlama çalarak başlayan Uşaklı sanatçı Himmet Çiçek, topraklarımızın ezgilerini kültürümüze ait muhteşem melodilerle süsleyerek “Tarzımız Angara” albümü ile sevenleriyle buluştu.