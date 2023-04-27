Babazade Baklavadan Annenizi Şımartacak Frambuazlı Kalp Baklava

Babazade Baklava Yaşamın ve hayatın simgesi olan annelerimizin bu özel gününde kendilerini daha da özel hissettirecek ve onlara kalbimizin bir parçası olduklarını göstermekle kalmayıp buna enfes bir lezzet katarak sevgiyle ve ustalıkla annelerimiz için özenle ürettiği Limonlu &bademli ve Frambuaz & Cevizli kalp baklavalarını mağazalarında bütün annelere hediye edilmek üzere üretime sundu . Annenizi bu lezzetli hediye ile mutlu etmek için sınırlı sayıda üretilen özel baklavalardan sipariş vermeyi unutmayın.



Porland’dan baharı sofranıza taşıyacak seriler

Porselen sektörünün öncü markası Porland, yeni mevsimi taptaze karşılamanız için minimal ve renkli tasarımlarıyla zarif bir şıklık sunuyor. Zamansızlık ile doğadan ilham alan özgün ve modern desenleriyle estetik bir görünüme imkan veriyor.

Bahar mevsimi, yenilenme hissini de beraberinde getiriyor. Porland’ın her sofraya uyum sağlayan Mirroring ve Vaso Piccolo koleksiyonları baharın ikonik desenlerini yaşam alanlarınıza getiriyor.

“ Karim Rashid X Kelebek Mobilya”

KELEBEK MOBİLYA, GLOBAL MARKA VİZYONUNUN LANSMANINI YAPTI

Global tasarım vizyonuyla Türkiye mobilya sektöründe öncü olan Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarım efsanesi Karim Rashid ile güçlerini birleştirdi. Yeni marka vizyonuyla “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam edecek marka, yeni evrenine “Butterflytopia” diyor





VIALAND TEMA PARK ’ TA ÇİFTE BAYRAM COŞKUSUNA ADRENALİN EŞLİK ETTİ

Türkiye’nin eğlence adresi Vialand Tema Park’ta Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayram harçlıklarını alan çocuklar soluğu Tema Park’ta aldılar. Çocuklar aileleriyle birlikte gün boyu çeşitli eğlence ünitelerinde doyasıya eğlendiler. Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl aynı tarihlere denk geldi. Çifte bayram heyecanı yaşayan çocuklar, eğlenmek için yine Vialand Tema Park’ı tercih etti.





DÜNYADA YATÇILIK SEKTÖRÜNÜN YILDIZI BEGÜM YACHTİNG

Dünyanın önde gelen lüks yat kiralama uzmanlarının bir araya geldiği ve sektördeki kiralık lüks charter yatlarının sergilendiği MYBA Charter Show, görkemli bir açılışla Barselona’daki Marina Port Vell’de tüm sektör profesyonellerini buluşturdu. Bu yıl 33.sü düzenlenen yat fuarının Platinum Sponsorluğunu üstlenen Begüm Yachting, kaptanlarla seminer ve akşam yemeği düzenledi.



Cemiyetin sevilen hanımları, Cahide Palazzo da buluştular

Starların sahnesi Cahide Palazzo, şarkıları ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen’in keyifli performansıyla misafirlerine keyifli bir bayram yaşattı.Sektörün hanımağası Cahide Palazzo’nun sahibi Türkan Şerbetçi, cemiyet ve iş dünyasının misafirlerine muhteşem ev sahipliği yaptı.





Geçmişten günümüze uzanan gelecek nesillerin belleğinde izler bırakacak sergi!

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarında Türkiye’nin adından söz ettiren Gama Art Gallery ve Pera Palace Hotel iş birliğiyle, ödüllü sanatçı Filiz Hatipoğlu’nun ‘’ Kültürel İmgelerin Mirası’’ adlı solo sergisi 28 Nisan -30 Mayıs tarih aralığında sanatseverlerin izleniminde.





Turkuaz Healthcare dijitalleşme ile sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyor:

Yılda 4 ton kağıt tasarrufu sağlıyor

Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek şirketler için her geçen gün daha da kaçınılmaz hale gelirken; bu konunun önemli başlıklarından çevreye duyarlılık, şirket değerini belirleyen kriterler arasına girmeye başladı. Doğal kaynak israfının önüne geçmeyi ve sürdürülebilir değer yaratmayı misyon edinen Avrupa’nın lider medikal jel üreticisi Turkuaz Healthcare, ambalajlarında kağıt etiket yerine dijital baskı uygulamasına geçerek yılda 4 ton kağıttan tasarruf ediyor.





Kervan Gıda, Bebeto Eğlence Adası konsepti ile franchise ağını genişletiyor

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi ve ihracatçısı Kervan Gıda, lezzetli, sağlıklı ve yenilikçi ürünleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bebeto markasıyla dünyanın 7 kıtası ve 85 ülkesine ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’de 60 franchise şubesi bulunan Kervan Gıda, 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 şube daha açarak franchise ağını büyütmeyi hedefliyor.





Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar

Akademik çalışmarı ve verdiği seminerler ile büyük beğeni toplayan Araştırmacı yazar Sabiha Sefer Ünal üzerinde bir yıldır çalıştığı Süleyman El Hüseyin'e ait " Kenzül Menam " isimli kitabını Osmalı Türkçesin'den günümüz Türkçesine çevirerek ayrıca tarihte geçmişten gününümüze gerçekleşmiş rüyaları tek bir çatı altında toplayan araştırmacı yazar yakında her iki kitabıda raflardaki yerini alacağının müjdesini verdiği seminerde sevenleri ile paylaştı.





Dünya yıldızları Türkiye’de

Sporcu gıda takviyeleri piyasasında kısa sürede adından sıklıkla söz ettiren Swiss Nutrition Dünya yıldızlarını Türkiye’ye getiriyor.

Vücut geliştirme sporunun zirvesi Olympia sahnesinde Men’s Physique kategorisinin en bilinen ve 4 kez şampiyonlukla en çok şampiyon olan ismi Jeremy Buendia, estetik fiziği ile Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip Zac Aynsley Swiss Nutrition takımına dahil olarak Türkiye’de hayranlarıyla buluşuyor.





Pepsi ve Ruffles ile UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası

27-28 Nisan’da İstanbul’da!

Pepsi ve Ruffles , dünya futbolunun zirvesi olan ve her yıl yaklaşık 400 milyon kişi tarafından takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olarak spora katkı sunmaya devam ediyor. 10 Haziran Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Pepsi ve Ruffles , UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 27 Nisan'da İstanbul'a getiriyor.



