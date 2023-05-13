Cine5 TV'nin Parlayan yıldızı: Seren Kahraman

Seren Kahraman güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz gün Lazonni Hotel 'de düzenlenen Top Model Of Turkey yarışması çok sayılı davetli ve sanat camiasından da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gecede cine5tv sunucusu Seren Kahraman güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.





Boteox, yeni botox etkisi yapan kremini Kuruçeşme Korto’da cemiyetin ve sanat dünyasının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davet ile tanıttı.



Boteox, yeni ürününü Ümit Karalara hostluğunda cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlere verdiği özel bir davet ile tanıttı.

Cilt bakımında fark edilir bir dönüşüm yaratan Boteox’un sahipleri Şule Aksoy ve Tuba Bayram’ın ev sahipliğini yaptığı davete Emel Yıldırım, Pınar Kerimoğlu, Jennifer Boyner, Burcu Güneş, Ece Kral, Serap Sarı, Arzu Kunt, Ümit Karalar, Eda Güzelcik gibi ünlü simalar katıldı. Misafirler, marka dostu Ümit Karalar’ın ürün hakkında verdiği keyifli sohbeti dinleme fırsatı da buldular.





CEMİL İPEKÇİ’NİN ‘BODRUM’ KOLEKSİYONUYLA PODYUMA YAZ GELDİ

Moda ve tekstil sektörünün ses getiren etkinliklerinden Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen İnci Sözlük Open Stage, muhteşem bir finalle üç günü geride bıraktı. Duayen modacı Cemil İpekçi’nin ‘BODRUM’ adlı defilesi geceye damgasını vurdu. Lazzoni Hotel’de gerçekleşen etkinlikte aynı zamanda sektörünün başarılı isimleri ödüllerinin sahibi oldu.

Solo Holding’in Ankara’daki ilk konut projesi Solo Blue Görücüye Çıktı



Enerji, gayrimenkul, turizm ve tekstil alanlarında dünyada 3 kıta ve 4 ülkede aktif faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding RD İnşaat iş birliğiyle ilk kez Ankara’da bir projeyi hayata geçirdi. ‘Solo Blue’ ismini verdikleri konut projesi düzenlenen program ile tanıtıldı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek bölgesinde, Solo Holding ve RD İnşaat’ın iş birliğinde 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen, toplam 24 bin metre kare alana inşa edilen toplam 366 daireden oluşan ‘Solo Blue’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, RD İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Danışman, sunucu ve oyuncu Ebru Destan ve oyuncu Wilma Elles ile çok sayıda iş ve sanat dünyasından katılım gerçekleşti.

Yağmur Tanyıldız “Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi" ödülünü aldı

Aslan Yapım Medya Kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk’ün organizatörlüğünde düzenlenen II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje ödülleri töreni muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi'nde Bekir Aksoy ve Ece Gürsel’in sunuculuğunda gerçekleşen görkemli gece iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının birbirinden ünlü isimleri katılım gösterdi.

Gecede “Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi" ödülünü ise Önce Vatan Gazetesi muhabirlerinden Yağmur Tanyıldız aldı. İlk ödülü olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Tanyıldız; "Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim ama bunun bir ekip işi olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu yüzden çalışma arkadaşlarıma da emekleri için çok teşekkür ederim" dedi ve ödülünü vurulan, ezilen, hor görülen, yaşamdan koparılan kadınlara adadığını söyledi.

Görkemli Düğün!

Türkiye’nin önde gelen ailelerinden Oruç ve İpek’lerin mutlu günü…

Merve İpek ile Fırat Oruç, Pullman Otel’de 2 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Düğünde ünlü sanatçı Ceylan’ın sahne alırken söylediği şarkılar ile davetlileri coştururken dolarlar havada uçuştu. Törende çiftin nikah şahitliklerini Kenan Tekdağ, Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı. Çift balayı için Mısır’a uçtular.

VELOVIS İLE RENGARENK BAHAR!

İlhamını mücevherin kişide uyandırdığı hislerden ve güzel anlara eşlik etme düşüncesinden alan Velovis, baharı Lilly Koleksiyonu ile karşılıyor.

Pembe safir, mavi topaz ve pırlantanın birlikteliği Lilly koleksiyonu ile gün batımının en büyüleyici anlarını tasarım harikası mücevherlere dönüştürüyor.

Mücevherin sadece özel günlerin değil, yaşamın her anının vazgeçilmez bir parçası olmasına dayalı felsefesiyle Velovis, şıklık kadar rahatlığa da önem veriyor.

BN HOTEL YAZI KARŞILIYOR

Mersin’de “lifestyle thermal” konsepti ile hizmet veren, bölgenin hem termal hem de turizm değerlerini en iyi temsil eden oteli BN Hotel Thermal & Wellness 2023 yazını özel bir parti ile karşılıyor. Misafirlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da coşkuyla kutlayacağı Yaza Merhaba partisinde, DJ Uğur Yıldırım performansı ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

HİLTON ISTANBUL BOMONTİ’DEN MAYIS SÜPRİZİ

Kışın yorgunluğunu atmak, yaza dinlenmiş ve dinç olarak girmek isteyenler için Hilton Istanbul Bomonti’nin eşsiz spası Eforea mayıs ayı boyunca devam edecek çok özel fırsatlarıyla sizleri bekliyor.

Turgay Saka’dan çiftlere hediye

Birçok değerli sanatçının hit olmuş şarkısına besteleriyle imzasını atan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini ekleyen başarılı sanatçı Turgay Saka, baharın gelmesiyle birlikte sevenlerine tatlı bir sürpriz yaptı.

Acer’dan Anneler Günü’ne Özel Dizüstü Bilgisayar: Aspire 3

Performans ve üretkenliğin buluştuğu Aspire 3 dizüstü bilgisayar, bu anneler gününde teknoloji sever anneler için özel bir hediye alternatifi olacak. Günlük kullanımda ihtiyaç duyulan her şeyi tek bir cihazda buluştan dizüstü bilgisayar, 1080p FHD ekranı, kolay kurulumu ve inceltilmiş pratik tasarımı ile anneler için konforlu bir bilgisayar deneyimi sunuyor.





Ariş Pırlanta’dan Annem ve Ben

Ariş Pırlanta, Anneler Günü’ne özel anne-çocuk sembollü tasarımı ile eşsiz hediye seçeneği sunuyor. Sevginizi boynunda bir ömür taşıması için seçeceğiniz bu anlamlı hediye ile onun yüzüne paha biçilmez bir tebessüm yerleştireceksiniz.





EYVAH CEO DOĞURUYOR!

Kitabının 4. Baskısı Şık Davet ile Kutlandı

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğuna inanan Murat Yeşildere’nin Eyvah CEO Doğuruyor! kitabı, genişletilmiş baskısı ile okuyucularla buluşuyor. Telif gelirinin tamamı “Yanındayız Derneği”ne bağışlanan kitabın lansman ve imza daveti, iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.



