ÜNLÜ FENOMEN MARKA YÜZÜ OLDU!

Gücünü cildin kendisinden ve ekobiyolojiden alan, dermatologlar tarafından en çok reçetelenen, her cilt tipine ve endişesine yönelik dermatolojik uzmanlık sunan ürünler geliştiren Bioderma’nın güneş kategorisi Photoderm serisinin dijital marka yüzü ünlü fenomen Danla Bilic oldu. Feriye’de güzel fenomenin katılımıyla düzenlenen lansmanda Photoderm’in ürünleri tanıtıldı.

BRONZLAŞARAK CİLDİNİZE ZARAR VERİYORSUNUZ!

Cilt kanserine karşı cildinize güneş koruyucu sürmeden çıkmayın.

Medicaworld Sağlık Grubu kurucusu Çiğdem Akman bu konuda herkesin artık bilinçlenmiş olması konusunda uyarıyor. Cildinizin pigment kaybına Güneş koruyucusuz çıkararak hem güzellik hemde sağlık açısından zarar veriyorsunuz.

Güneşten özellikle saat 12:00 – 15:00 arası kaçınılmasını belirten Çiğdem Akman bronzlaşmanın zararlarını anlatarak bu konuda güzelleşelim derken aslında kendimize,sağlığımıza fazlası ile zarar veriyoruz diye açıkladı.

En az 4 filtre ve 6 filtre ile güneş koruyucu tercih etmenin önemini vurgularken içeriğinde D Vitaminli güneş koruyucular tercih edilmesinin önemiminin büyük olduğunu söyledi.

MULTİFONKSİYONEL VE ÜNİK GÜZELLİK: MASHTONE

Güzellik dünyanın en yenisi Mashtone, multifonksiyonel yani çok işlevli özelliği ile cildine ve kendine özen gösterenlerin yeni favorisi olarak ilgi çekiyor! Günlük makyajında fondöten tercih etmeyenlerin cilt kusurlarını doğal bir şekilde kamufle eden Mashtone CC Krem, özel geliştirilmiş formülünün özellikleri sayesinde cilde çok yönlü ve benzersiz bir bakım da yapıyor.





Prime Day 11 – 17 Temmuz arasında Amazon.com.tr’de!

Amazon tr’de seçili ürünlerde yılın bugüne kadarki en iyi indirim oranlarını sunacak Prime Day için geri sayım başladı. Amazon.com.tr indirimde kuralları tersine çeviriyor ve Prime Day’de indirime girecek ürün ve markaları müşteriler ile birlikte belirliyor!

Amazon’un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day, bu yıl Türkiye’de 11 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden modaya, güzellikten elektrikli ev aletlerine yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek





Türk markası Almanya’da mağaza açtı

Elegan davet stilinin simge markalarından Chamay’ın yurtdışındaki ilk mağazası Düsseldorf’ta görkemli bir davetle kapılarını açtı. Açılış davetinde Chamay’ın “Ceremony 2023” koleksiyonu özel bir defileyle sunuldu.

Chamay, Düsseldorf’ta Königsallee Caddesi’nde yeni açılan 500 metrekarelik mağazasıyla dünya markası olma yolunda ilerliyor. Markanın Kurucusu ve Kreatif Direktörü Birgül Ergün, açılış konuşmasında neden Düsseldorf’u seçtiklerini şöyle anlattı: “Modaya verilen önem, alım gücünün yüksek olması ve yüksek zanaate olan ilgi, mağaza için Düsseldorf’u seçmemizde etkili oldu. Dünya markalarının yer aldığı Königsallee Caddesi’nde bir Türk markası olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz.”

Bayramların kıymetini bilelim sevgiyle birbirimize sarılalım



Bayramlar bizlerin en kıymetli ve en kutsal değerleridir. Bayram geleneğine sahip çıkmanın, yaşatmanın çok önemli olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Bayramlar bizim ailemizde hâlâ bir araya geldiğimiz, çocukluğumuzda nasılsa bugün de heyecanla kutladığımız günler olmaya devam ediyor.

İstiklal Madalyası sahibi Çanakkale gazisi olan dedem Halil Uzuner’in babaannemle evlendikten sonra Kısıklı’da satın aldığı beyaz köşkün bahçesinde, babam biz beş çocuğuna beş ev yaptırmış. Şimdi biz beş kardeş ve çocuklarımız bu evlerde hâlen hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bayramlarda da ailemiz, annemin evinde toplanıyor. Günümüzde birçok insanın tatil fırsatı olarak gördüğü Kurban Bayramı’nda biz İstanbul’da olacağız ve yine tüm aile fertleriyle, annemin evinde toplanacağız. Kurbanımızı kestikten sonra geleneksel hale getirdiğimiz bademli pilavımızı pişireceğiz. Birbirimize sarılacağız, büyüklerimizin bayramını kutlayacak, küçüklerimize ve gençlerimize bu güzel geleneği yaşatmaları için örnek olacağız. Lütfen bayramların değerini bilelim ve sahip çıkalım. Mutluluğumuzu paylaşarak çoğaltalım, toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirelim. Bayramlar sadece tatil yaptığımız değil; sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, yaşlılarımızı ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz günler olsun. Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir bayram temennisiyle milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.



Prof. Dr. Zehra Neşe KAVAK

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı





Divan Mersin Yeşil Anahtar Ödülüne Layık Görüldü

5 yıldızlı otel konforunu şehir merkezinde sunan Divan Mersin, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından Yeşil Anahtar ile ödüllendirildi. 2024 yılında listeye giren 148 otelden biri olmaya hak kazanan Divan Mersin, çevre alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda ödülün sahibi oldu

ŞÖLEN, KURBAN BAYRAMI’NDA DA DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Türkiye’nin atıştırmalık sektöründeki lider şirketlerinden Şölen, depremzede çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek ve onlara psiko-sosyal destek verebilmek amacıyla Kurban Bayramı’nda da çalışmalarını afet bölgesine odakladı.





Kaliforniya rüyalarından alınan ilhamla Freesbee artık Türkiye’de!

Moda dünyasında sınırları aşan, Kaliforniya’da özgür ve kendisi olan her yaştan insanın favori aksesuarı olan Freesbee gözlükleri artık Türkiye’de. Gelecek vaadeden, yenilikçi ve bağımsız güneş gözlüğü markalarından biri olan Freesbee, Kaliforniya rüyalarından alınan ilhamla yaratılıyor.





Ünlü Modeller" Kadın Şiddetine Hayır" Dedi



FASHION BREEZE 2023 defilesinde birbirinden ünlü isimler büyük markaların gelinlik ve turizm ürünlerini sergiledi. Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın gerçekleştirdiği defilede Wilma Elles, Ece Gürsel Elif Ece Uzun gibi top modeller, Aynur AÇIKGÖZ Couture'den Aynur AÇIKGÖZ , H&C Gelinlikten Hatice Cesur, Bilal El Hattab, Mira Wefding'den Derya Çakır, Salon Tuğba'dan Tuğba Yiğit gibi ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle podyumdaydı.

Münür Yıldız’dan yepyeni bir single NEDEN, NEDEN?



“Dünya Yuvarlak” single’ıyla kışa damgasını vuran Münür Yıldız, bu yaz “Neden, Neden?” şarkısıyla adından söz ettirecek.

Sahne maratonuna son sürat devam eden Münür Yıldız, kendisinden single bekleyen dinleyicilerini de ihmal etmiyor. Geçen kış müzik listelerine “Dünya Yuvarlak” şarkısıyla damgasını vuran başarılı sanatçı, 2023 yazı için de yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Ünsal Tüzün’e ait “Neden, Neden?” Kemal Aslan Müzik etiketiyle dijital platformlar üzerinden müzikseverlere sunuldu.

Ünlü isimlerin tercihi

Bülent Ersoy, Yaşar, Mustafa Sandal gibi pek çok Ünlü sanatçının sahne çekimleri, albüm kapak fotoğrafı ve ünlü markaların katalog çekimlerinde adını duyuran başarılı fotograf Sisanatçısı Nergis Dünya oyuncu ve kameraman Hacı Murat Araç ile 1 yıllık güç birliğini pik (tavan) yaparak uyum icinde tamamlamanin gururunu yasamaktalar. Kurulan Caddebostan stūdyoları adını buyutmeye yaz aylarında açık hava konser takvimlerinin dolu olmasi üzerine yollarına devam ediyorlar.

Botan ile Mahmut Orhan’a senfonik orkestra eşlik etti

Sosyal medya platformlarında paylaştığı rap parçalarıyla müzik dünyasına kendini sevdiren Botan, ünlü DJ/Prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte elektronik hip-hop türünde bir çalışmaya imza attı. İkili, Tolga Taviş yönetimindeki senfoni orkestrası ile beraber yeni parçalarını ilk olarak 16 Haziran’da ODTÜ Vişnelik’te, 17 Haziran'da Küçükçiftlik Park’ta dinleyicilerinin beğenisine sundular.

Doğduğu şehirde, ilk sahne deneyiminde izleyicilerden tam destek alan Botan, Küçükçiftlik Park’ta ise binlerce kişinin karşısında performans sergileyerek seyircilerin sevgisini, ilgisini ve alkışlarını kucakladı.



