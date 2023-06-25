Bilinçli bir tüketici en başta neye ihtiyacı olup olmadığını bilendir. İhtiyacı olmayan hiçbir şeyi almaz, ihtiyaçları doğrultusunda yaşamlarına devam ederler. Alış-veriş'lerimizi bilinçli bir şekilde yaparsak bütçemize destek olduğumuz gibi daha iyi, rahat bir yaşam süreriz. Bilinçli tüketici akıllıdır, israftan, müsrifilikten kaçınır. Kaynaklarını boş yere harcamaz. Alış-verişe çıktığında cebindeki paraya göre harcama yapar. Planlıdır. Aldığı maaşın nereye ne kadar gideceğini iyi hesaplar, ekonomik düşünür. Bilinçli tüketici olursak gelecek kaygımız da olmaz. Her şeyin ihtiyacımız kadar olanını alırsak bütçemizde de birikim yapabiliriz. Kullandığımız her şeyde bilinçli olmalıyız. En basit örnek ; yiyeceğimiz kadar ekmek almalıyız, ışıkları açık bırakmamalıyız, muslukların kapaklarını iyice sıkmalıyız ki boşuna su israf etmeyelim. Çocuklarımızı da küçük yaştan itibaren bilinçli tüketici olarak yetiştirmeliyiz. Bilinçli tüketicinin doğaya olumsuz değil tam tersi olumlu bir yararı vardır. Bütün toplum olarak bilinçli olursak çevremiz de tertemiz kaynaklarımız da sapasağlam kalır.