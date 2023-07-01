Bodrum kalabalığından kaçtı, soluğu İbiza'da aldı



Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren ünlü iş kadını Şebnem Demir Bodrum’ un yılın en kalabalık günlerini yaşaması ile soluğu İspanya ibiza’da aldı.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden başarılı iş insanı şebnem demir yoğun geçen iş ve televizyon sezonu sonrası soluğu ispanya da aldı.Barcelona da iş görüşmeleri yapan ünlü estetik koçu, ardından bayram tatili için soluğu ispanya nın ünlü tatil beldesi marbella da aldı. Marbella da deniz ve güneşin tadını çıkaran Demir, yakın arkadaşı günsel ülkü ile rotayı ispanya nın ünlü adası ibizaya çevirdi. İbiza ve mayorka adalarında hem tatil yapıp hem de eğlenen demir yeni sezonda çıkaracağı kozmetik markası için ispanyol bir kozmetik markası ile iş birliği yapacaklarının altını çizdi.

HILTON DALAMAN’DA BAYRAM BULUŞMASI

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'nın yönetim kurulu üyeleri, bayram tatili vesilesiyle bir araya gelerek başarılı bir sezonun değerlendirmesini yaptı.

Hilton Dalaman Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatillerini Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'da geçirerek otel Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ile bir araya geldi.

Bu buluşma sırasında bayramlaşmanın yanı sıra gelecek sezonlarda gerçekleştirecekleri yeni projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Yönetim kurulu üyeleri, Hilton Dalaman'ın eşsiz bir destinasyon olduğunu ve tasarladıkları bu yapının bölgenin ekosistemiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaptıkları tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği göz önünde bulundurduklarını ifade ederek; yoğun bir bayram dönemi ve sezon geçirdiklerini belirten yöneticiler, misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmanın öncelikli hedefleri olduğunu ve tüm çalışma stratejilerini bu doğrultuda tasarladıklarını vurguladılar.



"BAYRAM İSTANBUL’DA YAŞANIR"



Nil Karaibrahimgil, önceki gün oğlu Aziz Arif Erener ile Hupalupa Go Festivali'nde objektiflere takıldı. Galataport İstanbul saat kulesi meydanında gerçekleştirilen festivalde, oğlunun eğlendiği anları telefonla görüntüleyen Nil Karaibrahimgil’in keyifli halleri objektiflere yansıdı.

FATİH ÜREK DANSÇILARIYLA BİRLİKTE UNUTULMAYACAK PERFORMANS

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, bayramın ikinci gününde Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Rezervasyonların dolduğu mekanda programına hareketli şarkılarıyla başlayan Fatih Ürek, sevenlerinin bayramını kutladı. Dansçılarıyla birlikte sahnede harika ve kesintisiz bir enerji yakalayan başarılı sanatçı " Bodrum güzel , sizler güzelsiniz , bayram güzel fakat sivrisinekler hariç.Sivrisinekler yüzünden her yerimiz kabardı aman siz dikkat edin bir yeriniz kabarmasın " diyerek sitemini esprili bir şekilde dile getirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı sevenlerinin alkışlarıyla sahne performansını noktaladı.

“ Baklavanın çok pahalı olması, kaliteli olması anlamına gelmez”



Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden baklava yapımında yeniliklerini sürdüren Babazade markası, Gaziantep’ten sonra İstanbul’daki iki şubesiyle de satış ağını genişletiyor.

Babazade Baklava’nın kurucusu Eren Can Özsaygılı, “kaliteli bir baklavanın nasıl olması gerektiğini anlatırken, çok pahalı olması, kaliteli olması anlamına da gelmez” diyor.



Gaziantep kökenli Babazade Baklavaları, 2016 yılından bugüne İstanbul başta olmak üzere pek çok restoran ve otelde baklavalarını lezzet severlere ulaştırıyor. İstanbul 4. Levent ve Erenköy’de kendi markasıyla açtığı şubeleriyle de hizmet veren Babazade Baklavaları, geleneksel baklavacılığı yenilikçi modern dünyaya da tattırıyor.

ARGAN YAĞIYLA GELEN KUSURSUZ BAKIM VE GÜZELLİK

QNET’in satışa sunduğu “Naturtres Argan Yağı” doğal bileşenleri ile sizlere güzelliği sunuyor. Güneş ve denizin etkisiyle yıpranan saçlarınızı ve kurumuş cildinizi vegan, ozonlanmış, soğuk sıkım içeriğiyle sağlığına kavuşturuyor.

Görkemli Kutlama

Sağlık turizminin güçlü isimlerinden genel cerrah ve obezite cerrahi uzmanı Dr. Levent Bakışgan kliniğinin 3. Yıl kutlamasında misafirlerini Bomonti’de yer alan Afil restaurantta ağırladı…

Keyifli bir yaz akşamı geçiren misafirler arasında çok sayıda infulancer ve basın mensubu bulunurken, sunduğu yemek programı ile dikkatleri üstüne çeken Nermin Öztürk’de misafirler arasında idi…



DÜŞLE, KEŞFET, ÖĞREN EL ELE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN “ GELECEK HAYALİM”

İstanbul’un en yoğun göç alan bölgelerinden Esenyurt ilçesinde yaşayan ailelerle, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim desteği yanında psiko-sosyal danışmanlık desteği veren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, hepimizi yasa boğan deprem felaketi sonrasında, ‘Gelecek Hayalim Projesi” ile depremden etkilenen aileler ve çocuklar için bölgede rehabilitasyon merkezi kurdu.

LÜKS SPA’NIN YENİ ADRESİ VAKKO HOTEL AND RESIDENCE’TA AÇILDI

Sanitas Spa & Wellness lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettiren, Vakko Hotel and Residence Nişantaşı içerisinde hizmete başladı. VAKKO CEO’su Jaklin Güner ve Sanitas Spa Kurucusu Dr. Şebnem Akman Balta’nın ev sahipliğinde seçkin davetlilerin katıldığı açılışa özel bir davet gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı davette DJ Eva Vostroknutova da performans gösterdi.



Antalya’da Gülşen’li açılış…

The X Otel Belek’in Antalya’ daki görkemli açılışında Gülşen’in eşsiz sahne performansı gecenin en büyük sürprizi oldu.

Gülşen’in muhteşem konseri ve havai fişek gösterileriyle misafirlerine kapılarını açan ve unutulmaz bir eğlence sunan The X Otel Belek, sahnesinde yerli yabancı sanatçıları ağırlamaya devam edecek.





MAHSUN KIRMIZIGÜL’DEN GÜNAY RESTAURAN’TA SOLD OUT KONSER

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül; “izleyiciyle buluşmak çok güzel. Sahneye çıktığım zaman mutlu oluyorum. Sahnede bambaşka bir hayat var. Ne olursa olsun oraya çıktığımda bunu unutuyorum.

AJDA SEVENLERİ İLE ELELE BAYRAMA DAMGASINI VURDU

Bayramın ilk günü Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, benzersiz sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Sevenleri ile elele şarkılar söyledi.

Titanic Luxury Collection Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayrama damgasını vurdu. Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Türk ve Alman iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

PETEK DİNÇÖZ FIRTINASI DİDİM'DE ESTİ

Petek Dinçöz, Kurban Bayrami’nin 2’nci günü Aydın'ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yildizli Lucas Didim Resort Otel’de konser verdi. Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı. Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu. Yaz boyunca Türkiye'nın biçok şehrinde konserler verecek Dinçöz, yurtdışından da gelen yoğun tekliflere de sıcak bakıyor.



