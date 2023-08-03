MUSTAFA SANDAL VE GÜLBEN ERGEN MOON LIFE GECESİNDE BARIŞTI

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum'da unutulmaz bir davet verdi.

Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen gecenin ev sahipliğini yapan Moon Life Dergisi Kurucusu Alper Alp ve organizasyonunu Berna Mıçı'nın üstlendiği davette iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu Aslı Turanlı yaparken, İskender Paydaş'ın sahne aldığı gecede Mustafa Sandal ise yeni çıkan şarkısı ''Tamam Tamam''ı ilk kez seslendirdi. Öte yandan bu özel davete katılanlar arasında Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren sahneye çıkarak geceye renk kattılar. Bu özel gecede Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, Nur Demirağ ve Nuray Yıldız'a katkılarından dolayı plaket verdi. Ünlü Antikacı Uğur Batur, ''Bir Umut Derneği' yararına müzayede düzenledi.

CEMİYET DÜNYASI BODRUM’DA BİR ARAYA GELDİ

Jumbo Türkiye’nin Bodrum’daki yeni mağazasında, sosyal fayda amaçlı projeler üreten ve özellikle kadın liderleri desteklemek amacıyla Ayşegül Tuncer tarafından kurulan ALALUXA platformu ev sahipliğinde gerçekleşen brunch etkinliğinde, Marine Koleksiyonu’ndan çarpıcı parçalarla hazırlanan masa etrafında buluşan konuklar, Jumbo dünyasını deneyimledikleri keyifli bir gün geçirdi. Davete, Aslıhan Memişoğlu, Burcu Tuncel, Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Berrin Zorlu, Fatoş Mildon, Berat Aşıcıoğlu, Deniz Ayaz Özer, Nihan Gider, Jale Balcı, , Elif Girgin gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Denizde yaşamı kolaylaştırırken estetikten ödün vermeyen, her yemeği şölene dönüştüren Jumbo Marine Koleksiyonu, misafirlerden tam not aldı.

Fethi Demirkol’dan yeni proje

Fd fashionweek yapacağı derginin adını degişdirdi vede cok yakında 20 modacının olacağı Asil Çağıl tarafından koreografisi yapılan defileye hazırlanan demirkol cok ses getirecek dedi.

HC Life Club'de ünlüler geçidi!





Konya'da HC Life Club açılışını Ünlü şarkıcı Otilia, Ömür Gedik, Wilma Elles, Tolga Yüce, Nagihan Karadere, Yeliz Doğramacılar ve Tuğba Özay gibi ünlü isimler gerçekleştirdi. HC Life Club İşletme sahibi ünlü iş insanı Hüseyin Çınalı açılışta özel misafirlerini ağırladı.

TÜRK POPUNU YENİ ÜÇLÜSÜ!

Yeni pop müzik kız grubu Karma, 'Aynen Aynen' isimli şarkısıyla müzikseverlerle ilk kez buluştu. Öncesinde birbirini tanımayan ve Karma projesi için bir araya gelen grup, bir yıl boyunca müzik, şan ve dans eğitimi aldı. Bilgisayar mühendisi Aslı, mimarlık öğrencisi Mina ve profesyonel voleybolcu Ayda'dan oluşan grup üyeleri, hobileri olan müziği ailelerinin de desteğiyle profesyonel bir projeye dönüştürdü.

Pembe Trendiyle Uyum Yakalayan Koleksiyon Butigo’dan

Dünya trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların beğenisine sunan Butigo, Pembe Koleksiyonu’yla sizi bambaşka bir dünyaya ışınlıyor! Pembenin en güzel tonlarını barındıran bu göz alıcı koleksiyon kadınları birbirinden feminen tasarımlarla buluşturuyor.

Huda Beauty’den saniyeler içinde hacimli ve dramatik kirpikler yaratan maskara: 1 Coat Wow!

Dünyaca ünlü makyaj sanatçısı ve influencer Huda Kattan tarafından geliştirilen makyaj markası Huda Beauty, tek bir dokunuş ile kirpiklere yoğun etki kazandırarak adeta bir instagram filtresi etkisi yaratan yeni maskarası ‘1 Coat Wow!’ u satışa sundu.

Kirpiklere hacim vererek tek tek ayıran ‘1 Coat Wow!’ kullanımı kolay, kavisli fırçası ile etkileyici bir görünüm sağlıyor. Kremsi ultra siyah rengi, kısa ve uzun kıllara sahip çift şekilli fırçasıyla volüm kazandırarak bakışlardaki etkiyi maksimum seviyeye çıkarıyor.

İstanbul’un yeni İtalyan’ı Fişekhane’ye geldi

İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerini, sıra dışı fine-dining konsepti ile taçlandıran Il Forno Ristorante, İstanbul’a geldi. Gökmen Gastronomi’nin ilkini Samsun Atakum’da açtığı Il Forno Ristorante, şimdi de Büyükyalı Fişekhane’deki yeni yerinde misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Latin heykellerinden özel tasarım pizza fırınına kadar her detayında Akdeniz esintileri taşıyan mekan, aynı zamanda Fişekhanenin adını taşıyan Fişek deposu olarak kullanılan lokasyonunda, rahat ve davetkâr bir atmosfer eşliğinde alışılmışın dışında özel lezzetler sunuyor.

Sanatseverlerle Buluştu!

Oriflame'in sanat ve kültür sektörlerinin buluşmasını kutlayan prestijli sanat fuarı Contemporary İstanbul'a katılan ilk kozmetik markası olarak bir kez daha inovasyon ve yaratıcılığın sınırlarını zorladı…

Oriflame olarak sanatın ilham verme, büyüleme ve dönüştürme gücüne her zaman inandık. Bu nedenle, bu yılki Contemporary İstanbul etkinliğinde, son derece yetenekli sanatçı Damla Yalçın ile iş birliği yapma ve "Dilsiz Anılar" adlı bu çarpıcı sanat eseri aracılığıyla herkesi Giordani Gold Essenza Bloom EdP'nin büyüleyici dünyasına unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya davet ettik.

USLA’DAN AĞUSTOS AYINA ÖZEL LEZZET ATÖLYELERİ

Gastronomi profesyonelleri öncülüğünde yepyeni lezzetler keşfetmek, mutfağın ve yemek yapmanın püf noktalarını öğrenmek isteyenlerin

favorisi olan USLA lezzet atölyeleri Ağustos ayında da ilgi uyandırıyor.

Gastronomi alanındaki 10 yılı aşkın tecrübesiyle alanında fark yaratan, mezunlarıyla yiyecek – içecek ve otelcilik dünyasına profesyoneller kazandıran, yetiştirdiği donanımlı ve kalifiye profesyonellerle hem Türkiye’de hem de yurt dışında başarı öykülerinin başlangıçlarına imza atan USLA lezzet atölyeleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Karaca Quick & Safe Düdüklü Tencere Reklam Filmi Yayında

Karaca, 6’lı kilit sistemi ile güvenliği en üst seviyeye taşıyarak, tasarım ve inovasyonu ön plana çıkardığı Karaca Quick & Safe düdüklü tencere reklam filmini yayınlandı.

ONUR ADEM'İN YENİ TEKLİSİ





Çıkartığı tekliler ile ile dikkatleri üzerine çeken Onur Adem Bir Süredir Canım Sıkkın adlı teklisini müzik severlerin beğenisine sundu.



Şarkının sözü ve müziği yorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Onur Adem'e ait.



Sesi , yakışıklığı ve tarzı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başaran genç müzisyenin yeni teklisi yaz ayların da bolca dinleyeceğimiz ve en çok çalan şarkılar arasın da yer almaya aday bir şarkı.

''BAHAR TOPRAK''TAN SERT ELEŞTİRİ!

Son dönemlerde yaşam tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden “Bahar Toprak” iddialı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kadın mankenleri beğenmediğini ve yetersiz bulduğunu dile getiren ''Bahar Toprak''; Türkiye'de nedense her zaman çirkin mankenler tercih ediliyor dedi ve ekledi;

''Ülkemizde bu meslekten devasa paralar kazanan kadın & erkek birçok manken var ancak mankenlik için güzellik ve yakışıklılık dışında disiplinli bir eğitim ve çalışma hayatı gerekiyor.