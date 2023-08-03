Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Mertens’in enfes golüyle 1-0 kazanarak turu aldı ancak bu skor ve toplam iki maçta oynanan oyun hiçbir şekilde kimseyi tatmin etmedi. Kafalarda, 'Galatasaray'ın böyle bir takımı çok rahat geçmesi gerekiyordu' şeklinde bir düşünce oluşabilir bu çok doğal. Madalyonun öteki yüzüne bakarsak eğer, bu skorlar pek de şaşırtıcı olmaz. Zalgiris, Galatasaray’dan kalite olarak çok daha alt seviyelerde bir takım ama 22-23 maç oynamış hazır takım kondisyonuyla olunca tehlikeli bir potansiyele sahip. Hele ki Oyewusi’nin az biraz bitiriciliği olsa Allah korusun burada neler konuşabilirdik. İkinci faktör ise sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezonki gibi yine tekrarladığı sezon başı kısırlığı. Nasıl Gomis’in golleriyle 1-0, 2-1 geçilen maçlarla bir süre ilerledi takım, yine öyle film başa sardı. Açıkçası panik havası yaratılacak bir durum yok. 3. turda Olimpija Ljubljana karşısında daha hazır ve eksiksiz bir kadro olacak. O zaman akla kara belli olur, gönlünüzü ferah tutun. Temsilcimize de 3. turda başarılar dileyelim. Sevgiler...