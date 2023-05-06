ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

Görüşmede, Washington'daki Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki görüşmeler ele alındı.